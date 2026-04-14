◇プロ野球 セ・リーグ 中日 6-2 広島(14日、豊橋)広島は序盤の失点が響いて敗戦。4連敗となりました。先発の森下暢仁投手は初回、連打と四球でノーアウト満塁のピンチに。ここで犠牲フライと2者連続タイムリーを許し、いきなり4失点と苦しい立ち上がりになりました。打線は中日先発・金丸夢斗投手の前に沈黙。2~4回は1人の走者も出せず、前半5回を無得点に封じられます。5回裏からはマウンドに2番手・赤木晴哉投手を送りましたが