◇プロ野球 セ・リーグ 中日 6-2 広島(14日、豊橋)中日は広島に勝利し連敗を3で止めました。先発・金丸夢斗投手は初回、2アウトから連打でピンチを背負うもファビアン選手を低めのチェンジアップで打ち取り、無失点で立ち上がります。打線はその裏、広島先発・森下暢仁投手を攻め立ていきなりノーアウト満塁のチャンス。ここで4番・ボスラー選手がライトへ犠牲フライを打ち、1点を先制します。さらに花田旭選手もレフトへのタイム