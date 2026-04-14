14日に「イット！」が取材に向かったのは、首都圏最大の宮ヶ瀬ダム。宮ヶ瀬ダムでは渇水のため、湖の底に沈んでいた風景が地上に現れ、道路や交通標識などがむき出しになっていました。国土交通省関東地方整備局・尾崎武志さん（崎はたつさき）：3月下旬から4月初めにまとまった雨がありましたので現在36％まで6％ほど回復している状況。過去最低レベルで推移している状態。現在の貯水率は36％。過去10年の平均値と比べ、半分以下