「赤城雷神杯・Ｇ１」（１４日、桐生）白神優（３５）＝岡山・１１０期・Ａ１＝が１４日の３日目３Ｒで１着。インから逃げてシリーズ初勝利を飾った。レース後は「これであす（４日目＝１５日）につながりましたね」とホッとした表情で値千金の白星を喜んでいた。仕上がりに関しては「調整が合えば足は中堅上位あると思います。全体的にしっかりしていて進む感じがある」とＯＫサイン。４日目は２走１０点条件（準優進出ボー