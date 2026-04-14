夫婦ってこんなもの…？ と虚しさを感じながらやり過ごす日々。釣った魚に餌をやらないタイプだったのでしょうか。あの優しかった夫はどこへ…。そして妊活を始めて1年が経過したころ、夫にある相談をするのですが…!?>>【まんが】夫に湿布を貼りたくない(ウーマンエキサイト編集部)