川崎市川崎区扇島のＪＦＥスチール東日本製鉄所京浜地区で解体中の大型クレーンから重りが落下して男性作業員５人が転落した事故で、工事を発注したＪＦＥスチールと、受注した東亜建設工業が１４日、東京都内で事故後初めて記者会見を開いた。東亜は、重機で重りの内部を掘削する解体工法を採用したのは今回が初めてだったと説明した。神奈川県警は同日、業務上過失致死容疑で東亜の横浜支店（横浜市中区）と、工法を提案した