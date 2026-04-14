◇セ・リーグ中日―広島（2026年4月14日豊橋）中日の2年目左腕・金丸夢斗投手（23）が今季3度目の先発マウンドで待望の今季初勝利を挙げた。7回1/3を投げ、被安打7の8奪三振、2失点の力投だった。地方球場での登板は昨季7月8日巨人戦（山形）以来2試合目。連敗脱出へ、力の限り腕を振った。初回は菊池、モンテロに連打を浴びたが、続くファビアンを投直に仕留めてピンチを脱出。初回に4点の援護を受けて向かった2回のマ