「赤城雷神杯・Ｇ１」（１４日、桐生）１２日の初日１Ｒはインから６着と気落ちしていた山崎郡（３６）＝大阪・１１２期・Ａ１＝だが、そこからは４、３、２着と右肩上がりに成績を上げている。それでも、仕上がり自体は苦しそうで、「何とかしのげている感じですね。伸びは持つくらいで、出足なんかはギリギリ。いいところがないです」と首を傾げていた。１５日の４日目は２走１７点条件（準優ボーダーを得点率６・００で想