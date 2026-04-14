岩肌がむき出しになった山の中で、助けを待つ人影。この映像は13日、山形県の消防防災ヘリ「もがみ」で撮影された救助の一部始終です。隊員に抱えられ、助け出されたのは山形市の団体職員・鈴木美香さん（60）。警察と消防によりますと、鈴木さんは猟友会に所属。12日、クマの駆除活動のために山に入りました。ところが足を滑らせて転倒。数十メートル滑落し、手首や指、肋骨を折り、自力で動けなくなったということです。一緒に活