ホラーなのに笑える！？結末が謎に包まれた映画「Erica−エリカ−」（5月15日公開、宮岡太郎監督）の完成披露上映会が14日、都内で行われた。彼女いない歴23年という飯笹辰樹役の主演望月歩（25）、溝川エリカ役のヒロイン林芽亜里（20）、宮岡太郎監督（38）、共演の高尾颯斗、小泉萌香が登壇。宮岡監督は「自分が大学3年生の時、18年ぐらい前に作った自主映画をベースにしていて、ずっとリメークしたいという思いは抱き続けてい