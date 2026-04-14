2月に投票が行われた衆議院選挙について、年齢別の投票率の調査結果が発表されました。真冬の総選挙が影響したのか、70歳以上はすべての年齢で投票率が下がっています。秋田県選挙管理委員会は先月の衆院選について、25市町村それぞれ1つの投票所を抽出して年齢別の投票率をまとめました。最も投票率が高かったのは68歳で76.92％。次いで69歳の76.03％。63歳の73.7％でした。最も低かったのは19歳で28.29％、次いで21歳の30.6％、2