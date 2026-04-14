14日、新発田市で住宅が燃える火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。この家に住む90代の男性と連絡がとれていません。黒煙を上げ、激しく燃え上がる炎。火事があったのは新発田市黒岩の伊皆清六さんの住宅です。警察などによりますと14日午前9時半ごろ、近くに住む人から「家から煙が見える」と通報がありました。消防車11台が出動し、火はおよそ2時間後に消し止められましたが、焼け跡から1人の遺体が見つかりました