潟上市のブルーメッセあきたで、チューリップがまもなく満開となりそうです。色とりどりのチューリップ、約6万本を楽しむことができます。 潟上市の道の駅しょうわ「ブルーメッセあきた」では、毎年4月下旬に満開となるチューリップが、今年は雪どけが早く気温も高く推移したため、1週間ほど早く見ごろを迎えそうです。このままいくと、今週末から週明けにはきれいなチューリップが見