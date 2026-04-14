気象庁によりますと、10日（金）午前3時に「台風4号（シンラコウ）」が発生したということです。 【画像をみる】「台風4号」今後の進路は？14日（火）～19日（日）雨風シミュレーション 大型で猛烈な勢力の台風4号はきょう（14日）午後6時には、マリアナ諸島を北西へ1０キロの速さで進んでいます。中心の気圧は920ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は55メートル、最大瞬間風速は75メートルとなってい