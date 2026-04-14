承認欲求モンスター▶▶この作品を最初から読む「お茶出しは女性の仕事だろ」？旧時代的な男尊女卑を体現した男に真正面からぶつかっていく！小柄に生まれ、可愛らしい服が好きで、控えめな性格に育った中山ミキ。彼女は親に反対されながらも工学部に進学、難関資格も取得し、現場でバリバリと働く優秀なシステムエンジニアとなります。そんなある日、取引先からヘッドハンティングされ、キャリアアップのため転職を決意