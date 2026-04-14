かつてマンチェスター・シティでプレーした35歳のレフティが、アジアの舞台で健在ぶりを見せつけた。緊迫化する中東情勢の影響で、延期されていたアジア・チャンピオンズリーグエリートのラウンド16が現地４月13日に開催。アル・アハリ（サウジアラビア）とアル・ドゥハイル（カタール）がサウジアラビアのジッダで対戦し、延長戦の末、１−０でアル・アハリが接戦を制した。 チームを準々決勝に導く活躍を見せたのが、