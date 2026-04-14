天皇皇后陛下は、世界的な貢献をした科学技術者に贈られる賞の授賞式に出席されました。両陛下は14日午後、「日本国際賞」の授賞式に臨まれました。この賞は、科学技術の分野で世界的な貢献をした研究者に贈られ、今年は、匿名性を守りながらデータを分析する技術などの研究に貢献したアメリカのシンシア・ドワーク博士と、「自然免疫」で病原体を認識する仕組みを解明した日本の審良静男博士、アメリカのジージャン・チェン博士が