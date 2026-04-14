プロ野球セ・リーグ 阪神-巨人(14日、甲子園球場)巨人が9回に松本剛選手のレフト前ヒットで勝ち越しに成功しました。3-3の同点でむかえた9回。巨人は1死から代打・坂本勇人選手のヒットで出塁すると、続く浦田俊輔選手が犠打で2死2塁とします。ここで松本剛選手が真ん中高めのストレートを強くスイング。ライナー性の打球となりますが、レフトの前に落ち、ヒットとなると、代走出場の宇都宮葵星選手が快足を飛ばし2塁から生還。貴