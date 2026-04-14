14日、埼玉県飯能市ではクマが出没をしたことを想定し、県内で初めて、緊急銃猟の訓練が行われました。訓練は、去年、自治体の判断で緊急銃猟が可能になったことを踏まえて、県内で初めて実施されたもので、警察や自治体、地元の猟友会などおよそ130人が参加しました。クマの目撃から、発砲に至るまでの過程、また、周辺の通行止めや住民の避難についての手順が確認されました。埼玉県が昨年度実施した調査では、県には最大で690頭