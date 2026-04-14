アメリカの首都・ワシントンで13日、鹿児島県の特産品をPRし外国人観光客を呼び込むためのイベントが開かれました。鹿児島県産の食材や観光地をPRするイベントが13日、ワシントンで開かれ、およそ300人が参加しました。山田駐米大使「今夜は鹿児島県の魅力と見どころをご紹介します。鹿児島は日本で最も魅力的で、非常に個性豊かな地域の一つです」イベントでは鹿児島県産のハマチの寿司や抹茶、焼酎などが振舞われたほか、和牛な