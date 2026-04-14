◇MLB ドジャース-メッツ(日本時間15日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの山本由伸投手が日本時間15日のメッツ戦に先発予定。メッツ先発のノーラン・マクリーン投手との投げ合いが予定されています。山本投手はここまで3試合に登板し2勝1敗、防御率2.50の成績。前回登板となった8日、ブルージェイズ戦では初回から3者連続三振を奪うなど、6回0/3を97球、被安打5、6奪三振、1失点で今季2勝目をあげました。対するメッツは24歳右腕