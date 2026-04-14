10月から放送される俳優・大泉洋さん（53）が主演する、日本テレビ系連続ドラマ『俺たちの箱根駅伝』に、俳優の寺尾聰さん（78）が出演することが発表され、コメントを寄せました。ドラマは、作家・池井戸潤さんの小説が原作で、日本の正月の風物詩である箱根駅伝に2年連続で出場を逃した古豪・明誠学院大学の陸上競技部を中心とした挑戦と、箱根駅伝の生中継を担うテレビ局『大日テレビ』の舞台裏の、2つの大きな柱で物語が描かれ