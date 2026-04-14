◇パ・リーグオリックス―西武（2026年4月14日京セラドーム）オリックスは投打がかみ合い、連敗を2でストップ。本拠地・京セラドームでは6連勝となった。今季初登板、初先発の曽谷が5回5安打1失点の力投で今季初勝利。レギュラーシーズンでは昨季7月11日の日本ハム戦以来、8試合ぶりの白星をつかんだ。打線は3回に相手の2失策につけ込み、西川の2点適時打もあって一挙4得点。試合の主導権を握り、曽谷を援護した。