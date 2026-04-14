トランプ大統領がSNSに投稿した画像。その姿は、まるでイエス・キリストです。自分を“神格化”するかのような画像に、支持者からも「愚かな投稿だ」などと批判の声が。その後、削除する事態になりました。記者から投稿の意図を追及されると、トランプ大統領は「私が投稿した。医師としての自分を発信したつもりだ。我々が支援している赤十字の活動に関するものだ」と述べ、キリストではなく医師だと説明したのです。しかし画像は