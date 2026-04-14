戸田恵梨香（37）が占い師の細木数子さんの17歳から66歳までを演じた主演のNetflixシリーズ「地獄に堕ちるわよ」（瀧本智行監督、27日から世界独占配信。全9話）配信記念PARTYが14日、都内で行われた。戸田は、細木さんと親交が深かった、演歌歌手の島倉千代子さんを演じた三浦透子（29）が、吹き替えなしで自ら歌唱した島倉さんの歌を聴き「島倉千代子さんの音源を流していると思った」と勘違いしたと明かし「透子ちゃんの歌だよ