ロックは反権力か否かーー。この永遠の課題をめぐり、2人のギタリストが激突している。「布袋寅泰さんと音楽デュオ・LOVE PSYCHEDELICO（ラブサイケデリコ）のギター・ベース担当のNAOKIさんです」（芸能記者）そもそもの発端は、布袋が4月11日、自身のXで《未だかつて日本の首相がロックンロールと交わったことがあったか？素晴らしいことなんだよ》と投稿（現在は削除）したのが始まりだ。「11日、来日中のイギリスのハード