4月13日、俳優の北村匠海が主演を務める月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』（フジテレビ系）の第1話が放送された。福井県小浜市の高校の生徒たちが宇宙食開発に挑戦した、奇跡のような実話をもとにしたストーリーとなっている。高校の生徒のリーダー的存在が、女優の出口夏希演じる菅原奈未だ。市場の海産物販売店の娘で、ダンサーになるという夢はあるものの、高校卒業後は家業を継ぐと思われている現状に悩んでいる――という