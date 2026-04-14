元乃木坂46メンバーで現在はタレント・実業家の和田まあやが4月13日にInstagramを更新し、結婚を発表した。「和田さんは《私事で恐縮ですが、かねてよりお付き合いしておりましたメディア制作に携わっている男性と結婚いたしましたことをご報告させていただきます》《どんな時も温かく支えてくださる皆さんの存在が私の大きな力になりました。活動を通して出会えたメンバーやスタッフの皆さま、たくさんの愛に支えられてこ