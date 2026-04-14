これは筆者自身の体験です。夜の電車に乗り、すっかりいつもの帰り道だと思い込んで安心し、目を閉じて過ごしていました。 しかし、その何気ないひとときの後、ふと目を開けた瞬間、これまでの状況とはどこか違う違和感に気づき始めます。 そして次第に、その違和感が単なる思い過ごしではなく、思いがけない事態であることに気づくことになったのですが……？ 違和感