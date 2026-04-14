貧打のメッツ、17イニング以上の連続無得点米大リーグのドジャースは13日（日本時間14日）、本拠地メッツ戦に4-0で完封勝ちした。先発左腕のジャスティン・ロブレスキー投手が8回を2安打無失点という快投。たまらないのは相手のメッツだ。ここ4試合で実に3度目という完封負けに、番記者とファンから貧打を嘆く声が上がっている。メッツは前日のアスレチックス戦に続き2試合連続の完封負け、さらに11日（同12日）の試合の7回を