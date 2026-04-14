劇団「ハイキュー!!」の新作公演が、12月に東京、2027年に大阪にて上演されることが決まった。【動画】ついにインターハイ予選！劇団「ハイキュー!!」新作公演告知映像劇団「ハイキュー!!」（略称「劇キュー」）は、古舘春一のバレーボール漫画『ハイキュー!!』の舞台版として2015年から2021年まで上演されたハイパープロジェクション演劇『ハイキュー!!』を継承する形で新たに生まれた劇団。演劇『ハイキュー!!』で主人