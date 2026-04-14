◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）皐月賞で３頭を送り込むのは開業５年目の上原佑紀調教師だ。前走の京成杯を制したグリーンエナジー（父スワーヴリチャード）、昨年末のホープフルＳで２着に好走したフォルテアンジェロ（父フィエールマン）、報知杯弥生賞ディープインパクト記念２着のライヒスアドラー（父シスキン）の豪華３頭でクラシック初制覇を狙う。上原佑厩舎は今年の３歳世代が