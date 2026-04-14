◆パ・リーグオリックス５―１西武（１４日・京セラドーム大阪）オリックスが西武を下し、連敗を２で止めた。本拠地・京セラドーム大阪では２５年６月以来となる６連勝を飾り、貯金１。ＷＢＣ帰りで今季初登板となった先発・曽谷が流れを呼び込んだ。最速１５１キロの直球に宝刀「ジェットコースタースライダー」などを織り交ぜ、５回５安打１失点、４奪三振の粘投で今季初勝利。「なんとか試合をつくることはできたが、チー