◆パ・リーグオリックス―西武（１４日・京セラＤ）西武・隅田知一郎投手は５回４安打５失点（自責１）で降板。ともに３月に行われたＷＢＣに出場した左腕同士の対決となった今試合で、今季２勝目を挙げることはできなかった。チームも３失策とかみ合わず、今季初の３連勝を逃した。１、２回と連続で３者凡退の立ち上がり。３回に先頭から２連打を浴び無死一、二塁とすると、三塁手・渡部と自身の送球ミスが続き２点を先取さ