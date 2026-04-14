◆プロボクシング▽日本ライトフライ級（４８・９キロ以下）タイトルマッチ１０回戦●王者・川満俊輝（判定）同級２位・亀山大輝〇（１４日、東京・後楽園ホール）日本ライトフライ級タイトルマッチで、同級２位・亀山大輝（２９）＝ワタナベ＝が王者・川満俊輝（３０）＝三迫＝を３―０の判定で破り、新王者に輝いた。亀山は、川満のプレスに対しロープを背負いながらもショートで迎撃。５回終了時の公開採点では、ジャッ