日本テレビのラルフ鈴木アナウンサーが、サッカー界のレジェンドとの２ショットを披露し話題になっている。鈴木アナは１４日までに自身のインスタグラムを更新。「先日、久々にヒデさんと」と書き出し、サッカーの元日本代表ＭＦ中田英寿氏とゴルフをしたことを報告。「相変わらず、プレーも生き方もブレない。いい刺激をもらった一日」とつづり、２ショットを披露した。この投稿には「素晴らしいツーショットです！」「一瞬