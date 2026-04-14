4月11日・12日に開催されたホロライブ所属VTuber・獅白ぼたん主催イベント「獅白杯 - オフライン -」の会場にて開催された、漫画家・大暮維人『灰仭巫覡』特別ブースの公式レポートが到着した。【写真】人殺到！大好評だった企画『灰仭巫覡』リアルガチャ縦2.4m×横4.8mの特別コラボイラストをはじめとする大暮維人『灰仭巫覡』特別展示ブースでは、イベント開始早々から長蛇の列ができ、２日間で予定していた無料試し読み小冊