ピッチ上で見せる頼もしい姿からは想像できない、長谷川唯の意外な「恋愛観」が明らかになった。【映像】谷川萌々子の「恋愛姓名判断」は？世界女王・アメリカ女子代表とのアウェー3連戦に臨んでいるなでしこジャパン（サッカー日本女子代表）にABEMAが密着取材。特別企画「なでしこジャパン 手相占い診断」では、選手たちの意外な素顔が次々と判明している。これまで5万人以上を占ってきたタレント島田秀平氏の診断を受けた