HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第8話のラスト、誰もが予想しなかった事態にスタジオがパニックに陥った。【映像】新たなメンバーが追加…やってきたのは？衝撃展開を迎えた実際のシーン『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘するスカウトプロジェクト。いよ