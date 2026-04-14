栃木県栃木市で開かれた「県立とちぎ学びの夢学園」の入学式で、新入生を代表して決意を語る川村真希さん＝14日夜栃木県内で初めてとなる公立の夜間中学校「県立とちぎ学びの夢学園」で14日、開校式と入学式が開かれた。不登校のまま義務教育を終えた人や外国籍の人ら48人が入学し、日本語の基礎や小中学校の授業内容を学ぶ。同学園の開校で、公立夜間中は関東7都県の全てで設置された。福田富一県知事は祝辞で、自身も夜間開