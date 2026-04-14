ゴールデンウイークを前に、飛行機に乗る際のモバイルバッテリーや手荷物の扱いが厳しくなります。空港利用者「毎日使ってる。必需品ですね」旅行の必需品という人もいる「モバイルバッテリー」ですが、飛行機内での発火とみられる事故や発煙が相次ぎ、4月24日から新たなルールが適用されます。機内への持ち込みは2個までで、モバイルバッテリーに機内で充電することは航空法で禁止に。モバイルバッテリーから電子機器への充電も原