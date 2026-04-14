パラグアイリーグの第16節ルビオ・ヌー対オリンピアで生まれたオリンピアに所属する28歳のFWカルロス・フェレイラのゴールが話題となっている。最終的に2-0でオリンピアが勝利したが、注目を集めているのがカルロス・フェレイラの2点目のゴールだ。16分に先制ゴールを決めていたフェレイラは53分PKのキッカーを任される。リードを2点に広げる大チャンスだったが、PKは相手GKのフランコ・ファラヘダに防がれてしまう。その後、GKが