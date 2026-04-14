レアル・マドリードは4日に行われたラ・リーガ第30節でマジョルカに敗れて以降、公式戦3試合未勝利。リーグ戦では首位バルセロナとの勝ち点差は9に広がり、チャンピオンズリーグ（CL）でも準々決勝1stレグでバイエルン・ミュンヘンに先手を許している。この間で変化があった点は、フランス代表FWキリアン・ムバッペがスタメンに復帰したことだ。同選手は今季公式戦38試合で39ゴールと1試合1得点以上の数字を残しているが、直近7試