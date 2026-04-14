◆第２３回福島牝馬Ｓ・Ｇ３（４月１９日、福島競馬場・芝１８００メートル＝１着馬にヴィクトリアマイルの優先出走権）＝４月１４日、美浦トレセンコガネノソラ（牝５歳、美浦・菊沢隆徳厩舎、父ゴールドシップ）は、２４年のクイーンＳを制覇。父ゴールドシップが制した皐月賞と同日の福島で重賞２勝目を狙う。１４日は翌日の追い切りに備えて、軽めの運動で終えた。前走の福島記念はスムーズな競馬ができず１１着。当初は小