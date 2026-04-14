◆東都大学野球春季リーグ戦第２週第１日▽青学大８―０中大（１４日・神宮）７回を終え、青学大が８点リードのワンサイドゲーム。だが８回、マウンドに向かう中大の投手に、ネット裏のスカウト陣はくぎ付けになった。大型右腕・十川奨己（２年＝立命館宇治）が昨春の東洋大戦以来となる、リーグ戦２度目のマウンドだ。メンバー表の身長には「１９７センチ」とあるが、神宮の電光掲示板に映し出された表示は「２０１センチ」。