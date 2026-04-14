プロ野球セ・リーグ 阪神-巨人(14日、甲子園球場)巨人の大城卓三選手が8回に豪快な同点弾を放ちました。この日、6番・キャッチャーとして先発出場した大城選手。その起用にこたえるようにバッティングで猛アピールをみせます。2回の第1打席ではセンター前ヒットで先制点となる1打点を記録すると、4回の第2打席でもセンター前ヒットを放ちチャンスメイクします。そして2-3と逆転された直後の8回には第4打席をむかえた大城選手。阪神