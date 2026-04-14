◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（１４日・甲子園）巨人の大城卓三捕手が同点ソロを放った。「６番・捕手」で先発出場。２―３の８回２死、３番手・モレッタの外角高め直球を振り抜いた。打球は浜風に負けずに右中間スタンドに届き、阪神ファンは静まり返った。昨年８月１７日の阪神戦以来の猛打賞だ。両軍無得点の２回無死一、二塁の好機では中前適時打を放ち、先制に成功。２―０の４回１死からは中前安打をマーク。試合