◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（１４日・甲子園）阪神の新外国人ダウリ・モレッタ投手が、悪夢の来日初失点を喫した。２点ビハインドから逆転した直後の８回２死。１ボール１ストライクから大城に右中間席へ運ばれた。来日７試合目の登板で痛恨の初被弾＆初失点。試合が振り出しに戻った。