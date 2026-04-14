ニューヨークに在住している女優で実業家・松居一代（68）が14日に自身のブログを更新し、25年前に東京で購入した自宅の価値が“爆上がり”していると報告した。松居は12日配信のABEMA「ダマってられない女たち」に出演。25年前に4億5000万円を「キャッシュ」で支払ったという自宅を公開し、話題を呼んでいた。この件について松居は「東京の土地の値段は…まさに、バブル経済の再来」と切り出すと「そのおウチが、、な、な、