◆第３１回アンタレスＳ・Ｇ３（４月１８日、阪神競馬場・ダート１８００メートル）＝４月１４日、栗東トレセン仁川Ｓを制したジューンアヲニヨシ（牡６歳、栗東・松下武士厩舎、父キズナ）は坂路を６４秒４―１５秒１で軽快に駆け上がった。岡本助手は「柔らかさがありますし、体の中身も悪くない。前回と比べても、状態はいいと思います」と納得の表情を浮かべた。前走で待望のオープン初勝利。近走はシトリンＳ９着、アルデ